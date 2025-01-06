YANTAİ, 6 Ocak 2025 (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai Limanı'nda ihraç edilmek üzere bekleyen araçlar görülüyor, 2 Ocak 2025.
Çin'in önde gelen limanlarında yeni yılın başlangıcında hareketlilik yaşanıyor. (Fotoğraf: Tang Ke/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Yantai Limanı'nda Yeni Yıl Hareketliliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?