Yapay kalp takılan koyunun çeşitli görüntüleri
Çin'de geliştirilen ventriküler destek cihazı üç yıl önce Çin'in Tianjin kentinde bir koyuna başarıyla takılmıştı.
Koyun, takılan bu yapay kalple üç yıl hayatta kaldı. Bu başarıyla, şimdiye kadar Çin'de bu tür bir hayvan deneyinde elde edilen en uzun süre hayatta kalma rekoru kırıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
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