Yapay Zeka Eğitimde Endişe Yaratıyor - Son Dakika
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Yapay Zeka Eğitimde Endişe Yaratıyor

Yapay Zeka Eğitimde Endişe Yaratıyor

Yapay zekanın eğitimde artan kullanımı, öğretmenler ve veliler arasında endişe ve şikayetlere yol açıyor. Öğrencilerin yapay zekaya aşırı güvenmesi ve kendi çabalarını azaltması, özgün düşünme becerilerini zayıflatabilir ve tembelleşmeye yol açabilir. Yapay zekanın doğru ve etik bir şekilde kullanılması, öğrencilerin kendi çabalarıyla ödevlerini yapmalarının önemine vurgu yapılıyor. Veliler ve öğretmenler, çocukları yapay zeka konusunda bilinçlendirmeli ve doğru bilgiye ulaşma ve sorgulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalı.

01.06.2024 11:39
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Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği (AI4TR) Uluslararası Yapay Zeka İzleme Komitesi Üyesi Dr. Tuba Demirel, öğrencilerin, verilen ödevi ilk etapta kendi çabalarıyla nasıl yapabileceğini düşünmesi, yalnızca gerektiği takdirde yapay zekayı asistan olarak kullanma eğiliminde olması gerektiğini belirtti.

Yapay zekanın eğitimde artan kullanımı, öğretmenler ile veliler arasında endişe ve çeşitli şikayetlere yol açıyor.

Öğrencilerin yapay zeka tarafından sunulan çözümlere aşırı güvenmesi ve kendi çabalarını azaltmasına ilişkin endişe duyulurken, teknolojinin, özgün düşünme becerilerini zayıflatabileceği ve tembelleşmeye yol açabileceği yönünde görüşler de bulunuyor.

"Bunu nasıl kullandığımız belirler"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Dr. Tuba Demirel, yapay zekanın, diğer teknolojilerle aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Demirel, "Bizim bu teknolojiyi nasıl kullandığımız, nasıl faydalandığımız, bizi tembelleştirip tembelleştirmediğini belirler. Bir hesap makinesini düşünelim. Hesap makinesi insanın sayısal becerilerini etkileyebilir, köreltebilir." diye konuştu.

Yapay zeka kullanımına ilişkin öğretmenlerden olumlu ve olumsuz dönüşler aldıklarını belirten Demirel, şöyle devam etti:

"Sadece bilgiyi oradan almak çok sınırlı bir kullanım olacaktır. Yapay zekayı veri işlemede, yaratıcılığımızı geliştirmede, verimliliğimizi artırmada ve birçok alanda kullanabiliyoruz. Çünkü yapay zeka dediğimiz, aslında insan zekasını taklit eden, insanın bilişsel süreçlerini simüle eden bir yapı ve bizim bunu en etkili şekilde kullanmamız gerekiyor. Çocuklara direkt 'kullanmayın' şeklinde bir yasaklamadan ziyade, ebeveynler ile öğreticiler, güvenli ve etik bir şekilde yapay zekanın sorgulayıcı kullanımını desteklemeli."

"Veliler ve öğreticiler, çocuklarını yapay zeka konusunda bilinçlendirmeli"

Yapay zekanın sadece bir araç olarak kullanılması gerektiğini dile getiren Demirel, öğrencilerin orijinal fikirler geliştirerek ve yaratıcılıklarını katarak ödevlerini yapmalarının önemine değindi.

Veliler ve öğretmenlere de çocuklarını doğru bilgiye ulaştırma ve bu bilgiyi sorgulama konusunda bilinçlendirme sorumluluğu düştüğünü anlatan Demirel, "Öğrencinin kendisine verilen ödevi ilk etapta kendi çabalarıyla, fikirleriyle nasıl yapabileceğini düşünüp, yalnızca gerektiği takdirde yapay zekayı burada bize bir asistan olarak kullanma eğiliminde olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bu arada bazı öğrenciler ise öğretmenlerinin uyarılarına rağmen yapay zekayı kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Daha çok matematik ve tarih ödevlerinde yapay zeka kullandıklarını belirten öğrenciler, sorularda zorlandıkları için böyle bir yolu tercih ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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