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Yapay Zeka ile İletişim Paneli

Yapay Zeka ile İletişim Paneli
12.06.2025 13:11
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AYBÜ'de, yapay zeka ve iletişim alanındaki dönüşümler tartışıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) "Algoritmalar ve İnsan İletişimi: Yapay Zeka ile Yeni İletişim Paradigmaları" başlıklı uluslararası proje kapsamında panel düzenlendi.

AYBÜ Milli İrade Binası Konferans Salonu'nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkısıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, dijital ikizi aracılığıyla yaptı.

Karakoç, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş avatarla konuşmanın, panelin temasına uygun dönüşümü temsil ettiğini belirtti.

Yapay zekanın kültür, dil ve toplum üzerindeki etkilerini bilimsel zeminde tartıştıklarını ve değerlendirdiklerini anlatan Karakoç, "Bugünkü panelimiz, yalnızca bir bilgi paylaşımı zemini değil aynı zamanda yeni iletişim biçimlerinin, yeni ortaklıkların da başlangıç noktasıdır." dedi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da bilişim ve dijital dönüşüm devrinde Türkiye'nin hak ettiği yeri alacağına inandığını belirterek, gençlerden çok umutlu olduğunu dile getirdi.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında üzerlerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmekte kararlı olduklarını ifade eden Köseoğlu, bu anlamda bugün gerçekleştirilen çalışmanın önemini vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşma yaptı.

Program, açılış konuşmalarının ardından "İçerikten Tüketime Yerli Yapay Zeka Dil Modelleri" başlıklı panelle devam etti.

Projenin kapsamı

"Algoritmalar ve İnsan İletişimi: Yapay Zeka ile Yeni İletişim Paradigmaları" başlıklı proje, yapay zeka temelli algoritmaların insan iletişimi üzerindeki etkilerini disiplinler arası bakış açısıyla ele almayı, etik, hukuk, medya ve toplumsal alanlardaki dönüşümleri tartışmayı ve bu alanda politika önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca proje kapsamında yapay zekayla değişen iletişim paradigmalarının anlaşılması, Türkiye'nin yerli yapay zeka dil modellerinin kamuoyuna tanıtılması, medya, toplum, hukuk ve etik boyutlarında farkındalık oluşturulması, politika önerileri, araştırma çıktıları ve sürdürülebilir akademik işbirliklerinin ortaya konulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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