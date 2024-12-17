Yapay Zeka ve Mahremiyet Paneli Düzenlendi

Güncel

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunun işbirliğiyle "Mahremiyet ve Etik İlkeler Işığında Yapay Zeka" paneli düzenlendi.

KVKK'den yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda düzenlenen panelde, yapay zekanın hukuki sorumluluğu ve yapay zekanın kullanımında kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkeleri ele alındı.

KVKK Başkanı Faruk Bilir, buradaki konuşmasında, günümüzde insanlığın keskin bir yapay zeka virajında bulunduğunu, bu virajın nasıl alınacağının insanlığın geleceği adına belirleyici olacağını belirtti.

Yapay zekayla ilgili oluşturulan felaket senaryosu algılarına teslim olunmaması gerektiğini aktaran Bilir, "Esas konu, teknolojik gelişmeleri ülkemiz ve insanlık adına fırsat olarak düşünmek ve buna yönelik adımlar atmaktır." ifadesini kullandı.

Etik kuralların yapay zeka üzerindeki kontrolün kaybedilmemesi için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bilir, bu kurallardan birinin de mahremiyet olduğuna işaret etti.

KVKK Başkanı Bilir, şunları kaydetti:

"Mahremiyetin temelinde bireyin kendi geleceği hakkında karar verebilme gücü vardır. Teknoloji ile mahremiyet arasında bir dengenin kurulması, yalnızca bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda toplumun yapay zeka gibi güncel teknolojilere güven duymasını sağlayacaktır."

"Bireyin mahremiyeti öncelikli konulardan biri olmalı"

Hukuka uygun veri işlemenin önemine de dikkati çeken Bilir, "Kişisel veri işleme temelli yapay zeka çalışmaları, verilerin doğru ve güncel olması, veri kullanım amacının belirli ve sınırlı olması ilkeleri ile veri güvenliği yaklaşımına dayalı olmalıdır. Ayrıca veri işlemede bireyin mahremiyeti öncelikli konulardan biri olmalı, veri üzerindeki esas kontrolün bireylerde olduğu dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital çağda insan kalabilme idealinin önemini vurgulayan Bilir, "Dijital çağda insan kalmak, mahremiyet gibi bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmak ve yapay zeka uygulamalarını insani bir çerçevede, insan odaklı bir anlayışla hayata geçirmek mümkündür." ifadesini kullandı.