Yapı Kredi bomontiada'da World Akustik Konser Serisi Başlıyor - Son Dakika
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Yapı Kredi bomontiada'da World Akustik Konser Serisi Başlıyor

Yapı Kredi bomontiada'nın düzenlediği World Akustik konser serisi, 28 Haziran'da başlıyor. Serinin ilk konserinde Madrigal sahne alacak. Madrigal, alternatif rock müziğin sevilen gruplarından biri olarak biliniyor. Konserde grup üyeleri Anıl Erdem Cevizci, Ceyhun Kaan Karakaş, Kaan Alıcı, Burak Emir Kamacı ve Sanlı Akgün yer alacak. Madrigal, 2014 yılından bu yana kendi şarkılarını bestelemekte ve 2021'de ilk albümleri 'Neogazino'yu dinleyicilerle buluşturdu.

18.06.2024 12:49
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Yapı Kredi bomontiada'nın 2019 yılından bu yana düzenlediği "World Akustik" konser serisi, 28 Haziran'da Avlu'da başlayacak.

Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, serinin ilk konserinde alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Madrigal sahne alacak.

Konserde vokal ve elektro gitarda Anıl Erdem Cevizci, elektro gitarda Ceyhun Kaan Karakaş, bas gitarda Kaan Alıcı, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı ile davul ve geri vokalde Sanlı Akgün yer alacak.

Cover grubu olarak 2007'de kurulan, 2014'e kadar cover grubu olarak birçok etkinlikte sahne alan Madrigal, 2014 yılından sonra kendi şarkılarını besteleme kararı aldı.

"Neden Diye Sorma" isimli ilk EP'sini Mart 2015'te yayımlayan grup, 2017-2020 arasında yayımladıkları tekli çalışmalardan sonra ilk albümleri "Neogazino"yu 2021'e dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA

Madrigal, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapı Kredi bomontiada'da World Akustik Konser Serisi Başlıyor - Son Dakika

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