Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu.
İlçe merkezinde yaklaşık 15 kilometrelik mesafedeki Yapraklı Yaylası'nda sonbaharın gelişiyle doğada renk geçişleri yaşanıyor.
Bölgedeki ağaçların yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına dönen yaprakları güzel görüntüler oluşturdu.
Yapraklı Yaylası'ndaki sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Yapraklı Yaylası'nda Sonbahar Renkliliği - Son Dakika
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