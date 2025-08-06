Yaralı Arı Kuşu Tedavi Altında

Karaman'da yaralı halde bulunan arı kuşu, tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde yaralı halde arı kuşu buldu.
Ekipler, yaralı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Yaralı arı kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Karaman'da motosiklet denetimi yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 29 Temmuz - 04 Ağustos'ta kent merkezinin motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 812 motosiklet kontrol edildi, yetersiz ehliyetle araç kullanmak, standart dışı egzoz, muayene, kasksız motosiklet kullanmak ihlallerinden 356 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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