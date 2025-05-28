Yaralı Kerkenez Kuşu Koruma Altında

Kilis'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çukuroba köyü yakınlarında devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında kerkenez kuşu buldu.
Yaralı kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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