Yaralı Kızıl Şahin'e İlk Müdahale

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alpagut Mahallesi'nde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahine ilk müdahaleyi yaptı.

Kahramankazan Alpagut Mahallesi'nde yaralı halde bir kuş yavrusu bulundu. Duyarlı vatandaşlar tarafından Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kuşun, yavru bir kızıl şahin olduğu belirlendi. Getirilen yaralı kızıl şahine, ilk müdahale kurum veterineri tarafından yapıldı.

Yaklaşık 7 aylık olduğu ve ateşli silahla yaralanmış olabileceği belirtilen yavru kızıl şahin, başarılı bir şekilde tedavi edildikten sonra güvenli bir şekilde Kızılcahamam Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.