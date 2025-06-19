Yaralı Pelikan Tedavi Ediliyor

Kastamonu'da yaralı halde sahile vuran pelikan, tedavi altına alındı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaralı halde sahile vuran pelikan, görevliler tarafından yakalanarak tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde vatandaşlar, deniz kenarında yaralı halde pelikan gördü. Vatandaşların ihbarıyla sahile yaralı halde vuran pelikan, Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı pelikan, görevliler tarafından yakalanarak tedavi edilmek amacıyla veteriner hekime götürüldü.
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