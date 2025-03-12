Jandarmanın bulduğu yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

YOZGAT - Yozgat'ta, nesli tükenmekte olan ve baykuşgiller familyasına ait bir puhu kuşu, Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulundu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Musabeyli köyünde devriye görevi yürüttüğü sırada yaralı haldeki puhu kuşunu fark etti. Ekiplerce muhafaza altına alınan kuş, tedavisi ve bakımı için Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, puhu kuşunun tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacağını belirtti.