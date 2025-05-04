Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı

Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ta dikenli tellere takılan yaralı puhu, veteriner hekim tarafından tedavi ediliyor.

04.05.2025 10:25
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına alındı.

Arazide yaralı kuşu dikenli tellere takılmış halde görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu takıldığı yerden kurtararak, ilçede görevli veteriner hekime götürdü.

Kanadında dikenli tel kaynaklı yaralar bulunan puhuya veteriner tarafından gerekli müdahale yapıldı.

Tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA

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