Yaralı Şahin Doğaya Kavuştu

Erzurum'un Çat ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Parmaksız Mahallesi'nde bir süre önce yaralı halde şahin gören Şakir Güler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce alınan ve kanadında yaralar tespit edilen şahin, koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan şahin, tedavisinin ardından Kaymakam İrem Baha Yağan ve DKMP Erzurum Müdürü Nebi Doğan tarafından doğaya salındı.

Kaymakam Yağan, bu tür duyarlılık örneklerinin hem doğa sevgisini hem de toplumsal farkındalığı artırdığını belirterek, vatandaşlara gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.