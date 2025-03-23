Yaralı Tilki Doğaya Döndü

Tedavi edilen tilki doğaya bırakıldı

ERZURUM - Erzurum'da bir aracın çarptığı ve tedavi altına alınan tilki doğal hayatına geri bırakıldı.

Erzurum'u Pasinler ilçesine bağlayan kara yolunda birkaç gün önce bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen tilki, burada veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

4 gün süre boyunca tedavisi ve bakımı yapılan tilki sağlığına kavuştu. Tilki daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.