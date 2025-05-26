Yaralı Tilki Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Kilis'te yaralı olarak bulunan tilki, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Resul Osman Dağı yakınlarında devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında tilki buldu.
Yaralı tilki, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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