Yarasa Sahibi Tarafından Kurtarıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir dükkanda bitkin halde bulunan yarasa, işletme sahibi tarafından su verilip doğaya bırakıldı.

Merkez Mahallesi'nde telefon dükkanı sahibi Veli Tüzün, sabah iş yerini açtığında yerde bitkin halde yarasayı fark etti.

Yarasayı dükkanda bulunan boş kafese koyan Tüzün, su verdiği yarasanın bir süre sonra kendine geldiğini görünce akşam saatlerinde doğaya bıraktı.

Tüzün, sabah dükkanı açtığında yarasanın yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Başlarda yarasadan çekindiği ancak haline üzüldüğü aktaran Tüzün, "Baktım zararsız ve sevimli duruyordu. Dikkatle kafesin için koydum. Susuzluktan bitkin düştüğünü tahmin ediyorum. Su verince kendine gelmeye başladı. Yarasalar geceleri uçup beslendiği için akşam saatlerinde tekrardan doğaya bıraktım." dedi.