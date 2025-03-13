Yardang Arazi Şekilleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yardang Arazi Şekilleri

Yardang Arazi Şekilleri

Xinjiang'daki rüzgar erozyonuyla oluşan nefes kesici doğal oluşumlar keşfedilmeyi bekliyor.

13.03.2025 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Yardang arazi formlarının çeşitli görüntüleri

Uçsuz bucaksız çölün üzerinde süzülen rüzgarın etkisiyle uçan kumlarla zaman da akıp gidiyor. Bu ıssızlığın ortasında zamanın çağlar boyu süren yolculuğu, her biri doğanın nefesiyle şekillenen olağanüstü harikalar yaratıyor. Rüzgarın şekil verdiği kayalar, taş ve rüzgar arasındaki ebedi dansın sessiz tanıkları olarak yükseliyor.

İşte Xinjiang'da rüzgar erozyonuyla oluşan Yardang arazi formları, rüzgarın milyonlarca yıl boyunca görünmez eliyle toprağa izini kazıyarak her bir oluşumu benzersiz bir sanat eserine dönüştürdüğü yer. Rüzgar ve zamanın doğaya armağanı olan bu nefes kesici doğal eserler, doğanın mucizelerini keşfetmek isteyenleri bekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardang Arazi Şekilleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan, Ermenistan’la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı
Türkiye’den Amerika’ya binlerce ton yumurta gönderildi Türkiye'den Amerika'ya binlerce ton yumurta gönderildi
Demirtaş’tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır
Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor
Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Bakanlık’tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama
Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
Beşiktaş’ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı

15:07 Demirtaş’tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır
14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
12:58 Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
08:04 Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
07:46 Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
23:54 Yaşayan ’’son kabadayı’’ olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu Yaşayan ''son kabadayı'' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
23:38 İmamoğlu’ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
23:29 Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
23:29 Putin, Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk’u ilk kez ziyaret etti Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti
23:24 Küçük çocuk, sokak köpeğinin saldırısında ölümden döndü Küçük çocuk, sokak köpeğinin saldırısında ölümden döndü
22:15 Markette mide bulandıran olay Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 15:18:38. #7.11#
SON DAKİKA: Yardang Arazi Şekilleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.