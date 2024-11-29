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Yargıda 369 Atama Kararı

Yargıda 369 Atama Kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 369 yargı mensubunun görev değişikliği yaptı.

29.11.2024 01:54
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(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 ayrı kararda toplamda 369 yargı mensubunun görev değişikliği yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları ile birlikte hakim, savcı, başsavcı, başsavcı vekili, mahkeme üyesi ve mahkeme/daire başkanı atamaları gerçekleştirildi. Yayımlanan toplam 9 kararda 369 yargı mensubunun görevi ve görev yeri değişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan atamalara ilişkin ilk açıklama geldi. Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Hakim, Yargı, Son Dakika

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