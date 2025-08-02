Yaşlı Çift Bağışta Bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan yaşlı çift, iki katlı evleri ile önündeki bahçeyi Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Özburun beldesinde yaşayan Muammer (82) ile Satı (76) Güneş çiftinin dünyaya gelen 5 çocuğu yaşamadı.

Beldede yıllarca çiftçilikle uğraşan Güneş çifti, kazandıkları paralarla arazilerine iki katlı ev ile bahçe yaptı.

Hacca ve 5 kez de umreye giden çift, iki katlı evlerinin de içerisinde bulunduğu 470 metrekarelik arsalarını Jandarma Asayiş Vakfına bağışlama kararı aldı.

Muammer Güneş, AA muhabirine, vatani görevini Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma olarak yaptığını ve askerleri çok sevdiğini söyledi.

Evlerini Jandarma Asayiş Vakfına bağışlama kararını eşiyle birlikte aldıklarını dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Eşimle, jandarmayı ve askeri kurumları çok seviyoruz. Her zaman gelirler, bizlerin hal ve hatırlarını sorarlar. Hasta olduğumuz zamanlarda bizleri, hastaneye götürürler. Onlardan çok memnunuz. Evimizi bağışladığımız için de çok mutluyuz."

"Helali hoş olsun"

Satı Güneş de bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarmanın her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Güneş, "Evimiz ve önündeki bahçesi bizden sonra jandarmanındır. Helali hoş olsun. Biz gibi başka insanlar da jandarmaya evlerini, arazilerini bağışlayabilir. Vatan da bizim, asker de bizim." dedi.

"Kendileriyle gurur duyuyoruz"

Özburun Belediye Başkanı Bünyamin Özdemir ise Muammer ve Satı Güneş'in beldede örnek gösterilen bir çift olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Büyüklerim çok güzel bir karar almış. Evlerini kendilerinden sonra Jandarma Asayiş Vakfına bağışladılar. Bu örnek davranıştan dolayı kendileriyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.