Yaşlı Kadın Baygın Bulundu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekiplerinin rutin ziyaretleri sırasında evinde baygın halde bulunan yaşlı kadın tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre YADEM ekipleri, ihtiyaçlarını karşılamak ve hal hatır sorup sohbet etmek için gerçekleştirdikleri ziyaretlerle yaşlıların hayatına dokunuyor.

YADEM görevlileri, ziyaret için Şirinevler Mahallesi Göçmen Sokak'ta yaşayan 90 yaşındaki Şadan Doru'nun evine gitti.

Zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen YADEM ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye personeli, kapıyı ekipman yardımıyla açıp içeri girdiklerinde yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu.

YADEM Hemşirelik Hizmetleri ile ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doru, tedavi edildi.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Doru'nun YADEM ekiplerinin ziyaretinden saatler önce evinde yere düşüp baygınlık geçirdiği öğrenildi.