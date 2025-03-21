Yaşlılar Haftası'nda Başkanın Kutlama Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tahmazoğlu mesajında, "Toplumdan kopmayan, düşünceli ve hoşgörülü deneyimleriyle gençlere yol gösteren yaşlılarımız, toplumu zenginleştiren en önemli değerlerimizdir. Belediye olarak bizlerde yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlı vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, onların sadece bir günde değil, her zaman için baş tacımız olduğunu özellikle vurgulayarak, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." ifadelerine yer verdi.