Yaşlılar için Tazeleme Üniversitesi

Güncel

Yaşlılar TOGÜ ile hayatlarını tazeliyor

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Tazeleme Üniversitesi'nde 25 öğrenci, sağlık, ilk yardım ve yemek pişirme gibi alanlarda uygulamalı eğitimlere başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından açılan Tazeleme Üniversitesine 75 kişi başvurdu. İlk etapta seçilen 25 kişi, eğitimlerine başladı. Eğitimler Tokat'ın tarihi yerleri başta olmak üzere birçok yerde gerçekleştiriliyor. Sağlık, ilk yardım ve yemek pişirme gibi birçok alanda uygulamalı dersler veriliyor. Öğrenci kimliklerini teslim eden TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Tazeleme Üniversitesi'nin Türkiye'deki aktif 10 üniversiteden biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Yaklaşık 75 kişi başvurdu ve 25 öğrenciyle eğitimlere başladık. Amacımız, bireylerin sağlıklı ve aktif bir şekilde topluma katkı sağlamalarına yardımcı olmak. Eğitimler haftanın iki günü düzenleniyor ve öğrencilerimize üniversitemiz araçlarıyla ulaşım imkanı sağlıyoruz" dedi.

Tazeleme Üniversitesi öğrencilerinden Salih Turgay Diler ise, "Bu eğitimler, unuttuğumuz yeteneklerimizi ve düşüncelerimizi tazelememizi sağlıyor. Bilgi ve becerilerimizi her geçen gün artırıyoruz, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

TOGÜ Tazeleme Üniversitesi, yaşlı bireylerin sosyal, biyolojik ve psikolojik gelişimlerini destekleyen uygulamalarıyla dikkat çekiyor.