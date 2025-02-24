Yason Burnu Karla Kaplandı

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Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ordu'nun "Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu Yarımadası, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar ile ayrı bir güzelliğe bürünen Yason Burnu, aynı zamanda karın tadını çıkarmak isteyenleri de ağırlıyor.

Yason Burnu'nun kar altındaki güzelliği havadan görüntülendi.