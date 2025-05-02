Yavuz Top Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yavuz Top Hayatını Kaybetti

Türk halk müziğinin ustası Yavuz Top, 75 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

02.05.2025 18:29
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(İSTANBUL) Türk halk müziğinin öncü isimlerinden, usta bağlama sanatçısı Yavuz Top, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Yavuz Top'un bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle Kartal Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Usta sanatçı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ustamız, büyüğümüz Yavuz Top Hakk'a yürüdü. Her ölüm erken ölüm. Güle güle Yavuz abi. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da, "Halk müziğimizin büyük ustası, sazın ve sözün emektarı Yavuz Top' un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onun türkülerinde halkın sesi, acısı, sevinci vardı. Saygı ile anıyor rahmet diliyorum. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyusun" dedi.

Kimdir?

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 1950'de dünyaya geldi. 1967 yılında İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. 1970'li yıllarda kurduğu halk müziği orkestrasıyla Türkiye'de ilk kez çok sesli halk müziği denemelerine başladı. 1976 yılından sonra konservatuvarda bağlama öğretmenliği yaptı. Bu görevinin ardından 1985 yılında da radyodan ayrıldı.

Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Yavuz Top, 1970'li yıllarda kurduğu halk müziği orkestrasıyla Türkiye'de çoksesli halk müziği denemelerinin öncüsü oldu. Mahmut Ragıp Gazimihal'in çizgisinden ilham alarak bas bağlama ve yaylı kopuz gibi unutulmuş enstrümanları yeniden müzik sahnesine kazandırdı.

1976 yılında konservatuvarda bağlama öğretmenliği yapmaya başladıktan sonra, kendi müzik okulunu kurarak pek çok genç sanatçının yetişmesine öncülük etti. Sekiz kişisel albüm yayımlayan Yavuz Top, birçok sanatçının albüm ve sahne projelerinde müzik yönetmeni olarak da görev aldı.

2001 yılında yayımladığı Hazan Değdi albümüyle büyük beğeni topladı. Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile gerçekleştirdiği "Muhabbet" projeleriyle de halk müziğinin 1980 sonrasında yeniden canlanmasına katkı sağladı.

Yavuz Top, halk müziğinin otantik formunu koruyarak, bağlama icrasını geleneksel sınırlar içinde geliştirip çağdaş bir şekilde sunma konusunda önemli adımlar attı. Müzik dünyasında yaptığı katkılar, geleneksel müziğin yaşatılmasına ve evrensel düzeyde tanıtılmasına önemli bir rol oynadı.

Yavuz Top'un "Ey Sediğim Bana Yar Demedin", "Yardan Ayrılalı Derdim Çoğaldı" gibi eserleri, halk müziği repertuarında önemli bir yer tutuyor.

Kaynak: ANKA

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