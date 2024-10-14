Yaya Geçidinde Ölüm: Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Yaya Geçidinde Ölüm: Sürücü Kaçtı

Yaya Geçidinde Ölüm: Sürücü Kaçtı

Ordu'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nadire Karaca'ya çarpan sürücü Ayhan K. kaçtı.

14.10.2024 17:53
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ORDU'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nadire Karaca'ya (59) çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Ayhan K.'nin (55), olay sonrası taksiyle Trabzon'a kaçtığı belirlendi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, 11 Ekim'de Fatsa ilçesi Bolaman mevkisinde meydana geldi. Samsun- Ordu kara yolu üzerinde seyreden Ayhan K. yönetimindeki 61 AHV 647 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Karaca'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nadire Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Karaca'nın cenazesi, bir gün sonra Fatsa'da Kaleönü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İNŞAAT BEKÇİSİNDEN YARDIM İSTEMİŞ

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücü Ayhan K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilini kaza yerinde bırakıp yaya olarak kaçan Ayhan K.'nin, Bolaman Mahallesi'nde karşılaştığı bir inşaat bekçisine, telefonunun yanında olmadığını ve kendisine taksi çağırması konusunda yardımcı olmasını istediği tespit edildi. Bekçinin çağırdığı taksiye binen Ayhan K.'nin memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine kadar gittiği belirtildi.

Şüpheli Ayhan K.'nin bindiği taksinin şoförü M.S., "O akşam bölgeden yolcu indirdim. Sonra bir telefon geldi. Müşteriyi alıp Trabzon'a götürdüm. Önce Ordu otogarına gideceğini söyledi. Kendisini tam otogarda indirecekken son anda bana, 'Beni Giresun'a bırak, oradan daha rahat giderim gideceğim yere. Giresun otogarına götür' dedi. Sonra Giresun'a gittim. Giresun'dayken de 'Oldu olacak beni Trabzon'a bırak, uğraşmayayım' dedi. Bu şekilde kendisini Trabzon'da indirdim" dedi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Politika, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Ordu, Son Dakika

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