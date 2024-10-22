Yaylada Mahsur Kalan Çoban - Son Dakika
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Yaylada Mahsur Kalan Çoban

Yaylada Mahsur Kalan Çoban

Tokat'ta çoban, karla kaplı yaylada mahsur kaldı; yardımı belediye sağladı.

22.10.2024 15:49
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban sürüsüyle yaylada mahsur kaldı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından 1500 metre rakımda yer alan Kalender Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yaylada çobanlık yapan Serdar Erdem (22), sabah kalktığında yaylanın karla kaplı olduğunu gördü. Sürüsü için yemi olmayan Erdem, babası Yusuf Erdem'i arayarak yardım istedi.

Yusuf Erdem, Niksar'a bağlı Arpaören köyünden traktörüne yüklediği ot ve yemlerle yaylaya hareket etti. Yaylaya yaklaştıkça kar kalınlığı artarken Erdem, Belbaşı Geçidi ile yayla arasında yolda kaldı.

Başçiftlik Belediyesini arayan Erdem yardım istedi. Belediyenin gönderdiği iş makinesi ile yolu açılan yaylaya ulaşım sağlanarak koyunlara yem ve ot ulaştırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Başçiftlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, tokat, Son Dakika

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