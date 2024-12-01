Yaylada Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Niksar ilçesine bağlı Alacaağaç Yaylası'nda kar yağışı sonrası koyunlarıyla mahsur kalan Ali Osman Korkmaz, yetkililerden yardım istedi.
İl Özel İdaresi ekiplerince yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu yaylaya ulaşıldı.
Korkmaz'ın yakını Tuncay Kaynak da ekiplerle yaylaya gitti.
Yaylaya ulaşan Kaynak, Korkmaz'ın evine giderek, iyi olduğunu görünce mutluluğunu ifade etmek için elini öptü.
Kaynak, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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