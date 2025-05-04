Yaz Bakımı İhmal Edilmemeli - Son Dakika
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Yaz Bakımı İhmal Edilmemeli

Oto ustaları, yaz aylarında araç bakımının önemini vurguladı, gerekli kontrolleri hatırlattı.

04.05.2025 23:53
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Oto bakım ustaları uyarıyor: Araçların yaz bakımı ihmal edilmemeli

YOZGAT - Bahar ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte oto bakım ustaları, sürücüleri araçlarının yazlık bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı. Yozgat'ta oto tamirat ustası Ünyay Yılmaz, yaz aylarında aracın performansı ve güvenliği açısından yapılması gereken temel bakımlar hakkında bilgiler verdi.

Sıcak havalarda aracın motor, soğutma sistemi, lastikler ve klima sisteminin daha fazla yük altında kaldığını belirten Ünyay Yılmaz, yazlık bakımın araçlarda yakıt ekonomisi, araç sağlığı ve sürüş güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Ünyay Yılmaz, yaz bakımında araçların soğutma sisteminde bulunan antifriz seviyesi ve radyatör hortumlarının durumu da gözden geçirilmesi gerektiğini, klima gazı eksilmişse tamamlanmasını, sistemin genel çalışması kontrol edilmesini gerektiğini ifade ederek, "Kışlık bakımı, kış ayı çıktıktan sonra yaz ayına girerken özellikle, yağımız, yağ filtremiz, hava filtremiz, ve polen filtremiz olmak üzere ilk değiştireceğimiz temel parçalardır. Bunları değiştirdiğimizde aracımızın hem performansına hem de yakıt tasarrufuna faydası olur. Bu bakımları yaza girerken değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Uzun yola çıktığımızda da özellikle araç sahiplerine fren balatalarının bakımlarını yaptırmalarını, değişmesi gereken balataların ihmal edilmemesini tavsiye ediyoruz. Yolları açık olsun" dedi.

Otomobilinin yazlık bakımını yaptırmak için sanayiye getirdiğini söyleyen Samet Budak, "Uzun yola çıkacaktım, yazlık bakımlarımı yapmak için ustaya geldim, sağ olsun o da bütün filtreleri değiştirdi Bakımlarını yaptı artık kafam rahat" dedi.

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Güncel, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

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