Yaz Dönemi Kur'an Kursları Başlıyor

Yaz döneminde Kur'an kursları, 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek yaz dönemi için Kur'an kursları başvuruları başladı.
Kurslarda 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.
Kur'an kurslarında ayrıca 10 ile 18 yaş arası öğrenciler için yatılı eğitim imkanı da sağlanacak.
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