Yazıcıoğlu davasında yargılama devam ediyor - Son Dakika
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Yazıcıoğlu davasında yargılama devam ediyor

Yazıcıoğlu davasında yargılama devam ediyor

FETÖ’nün Yazıcıoğlu soruşturmalarına müdahalesi iddiasıyla 19 sanığın yargılaması sürüyor.

14.02.2025 12:16
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Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olan sanık Davut Uçum, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatlarından bazıları hazır bulundu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşmaya katıldı.

Sanık Davut Uçum, aleyhine hiçbir olumsuz delil olmadığını savunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek yaklaşık 16 yıldır haksız yere yargılandığını öne sürdü ve beraatini istedi.

Sanık Nusret Memiş de hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise olay günü ve saati bölgede hava hareketliliğinin yaşandığını, dosyadaki en önemli bulgulardan birisinin hava hareketliliği diğerinin ise helikopterdekilerin maruz kaldığı karbonmonoksit miktarı olduğunu, bu iki durumda helikopterin sevk ve idaresinin rahatlıkla yapılamayacağını dile getirdi.

Mahkeme Başkanı, duruşmayı 27 Haziran 2025'e erteledi.

Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.

Kaynak: AA

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