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Yazın Göz Sağlığına Dikkat!

26.06.2025 11:12
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Yaz aylarında klorlu su, UV ışınları ve alerjenler göz sağlığını olumsuz etkiliyor.

Yazın gelmesiyle artan deniz, havuz ve açık hava aktivitelerinde klorlu su, UV ışınları, alerjenler ve klimalı ortamların göz sağlığını olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Betül İlkay Sezgin Akçay, AA muhabirine, yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla konjonktivit (göz nezlesi) vakalarında önemli artış yaşandığını söyledi.

Klorlu havuz sularının kimyasal konjonktiviteye yol açabildiğini belirten Akçay, çocukların havuz gözlüğü kullanmasının bu riskleri önemli ölçüde azaltacağını ifade etti.

Prof. Dr. Akçay, bireylerin deniz veya havuza kontak lensle girmemesi gerektiğini aktararak, "Kontak lensin suyla teması, korneada kalıcı görme kaybına yol açabilecek keratit riskini artırır. El hijyenine ve lens kullanım kurallarına mutlaka uyulmalıdır." dedi.

Yazın artan güneş ışınlarının göz sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkati çeken Akçay, "Uzun süre UV ışınlarına maruz kalmak, pterjiyum, katarakt ve retina hasarı gibi kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir. UV 400 ya da yüzde 100 UV korumalı güneş gözlükleri tercih edilmelidir." diye konuştu.

"Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve şişme"

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Liman Uzun ise yazın alerjik göz hastalıklarının arttığını dile getirdi.

Polen yoğunluğu, açık hava teması ve sıcak havanın bunun artırdığının altını çizen Uzun, "Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve şişme yaygın belirtilerdir. Gözlerin kaşınması ise özellikle çocuklarda keratokonus gibi kalıcı hasarlara yol açabilir." dedi.

Uzun, alerji semptomlarında mutlaka göz hekimine başvurulmasının önemli olduğunu kaydederek, UV ışınlarının neden olabileceği fotokeratit (kornea yanığı) vakalarının altını çizdi.

Koruyucu gözlük kullanılmaması halinde güneş ışığının yansımasının kornea tabakasında ani hasara sebep olabileceğine işaret eden Uzun, yaz aylarında artan klima kullanımının göz kuruluğuna yol açabileceğinden bahsetti.

Uzun, dijital ekranlara uzun süre bakmanın gözyaşı buharlaşmasını artırıp, yanma, batma ve bulanık görmeye neden olabileceğini aktararak, "Bu durumu önlemek için 20-20-20 kuralının uygulanmasını öneriyoruz. Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmak. Ayrıca nemlendirici cihazlar kullanmak ve suni gözyaşı damlalarıyla destek sağlamak da önerilen çözümler arasında." ifadelerini kullandı.

"Klimalı ortamda uzun süre kalmayın"

Yaz aylarında UV korumalı güneş gözlüğü ve siperlikli şapka kullanılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

"Klimalı ortamlarda uzun süre kalmayın, ortamı nemli tutun. Ekran karşısında düzenli aralıklarla mola verin. Gözlerinizi ovuşturmayın, kişisel hijyen kurallarına dikkat edin. Polen alerjisi olanlar pencereyi kapalı tutmalı, soğuk uygulama yapmalı. Şikayet durumunda ise zaman kaybetmeden göz doktoruna başvurun."

Kaynak: AA

Göz Hastalıkları, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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