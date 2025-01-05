Yediuyur Yavrusu Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Yediuyur Yavrusu Koruma Altına Alındı

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Erzurum'da bitkin halde bulunan yediuyur yavrusu, DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı.

05.01.2025 11:07
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Yediuyur yavrusu şefkatli ellerde

ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yediuyur yavrusu koruma altına alındı.

Bitkin halde yediuyur yavrusu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. DKMP ekipleri tarafından teslim alınan yediuyur yavrusu koruma altına alındı. DKMP tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda; görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın şefkatli ellerinde şırınga yardımıyla sütle beslenen beslenen yediuyur yavrusun, sağlığına kavuşup erişkin döneme geldikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Erzurum, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yediuyur Yavrusu Koruma Altına Alındı - Son Dakika

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