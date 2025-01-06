Yemen'de Husi Hedeflerine Hava Saldırıları

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SANA, 6 Ocak (Xinhua) -- Husilere ait El-Mesire televizyonu, ABD öncülüğündeki donanma koalisyonu tarafından Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayetine üç hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Kent sakinlerinin sosyal medya paylaşımlarında pazar sabahı gerçekleşen saldırıların, kentteki Husi grubuna ait askeri bölgeyi hedef aldığı belirtildi.

ABD ordusu, saldırı iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı salı günü yaptığı açıklamada ABD güçlerinin, Yemen'in başkentindeki Husi mevzilerini hedef alan çok sayıda nokta atışı saldırı düzenleyerek grubun "bölgesel ortakları tehdit etme çabalarını" zayıflattığını ifade etti.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, İsrail ile devam eden çatışmalarda Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail şehirlerine roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor ve Kızıldeniz'deki "İsrail bağlantılı" deniz taşımacılığını kesintiye uğratıyor.