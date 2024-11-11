(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü, üyeliklere ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek getirildi.
Son Dakika › Güncel › Yeni Atama: Mahmut Sütçü İkinci Başkan Oldu - Son Dakika
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