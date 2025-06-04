Yeni Bitki Türü 'Dorycnium vuralii' Keşfedildi - Son Dakika
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Yeni Bitki Türü 'Dorycnium vuralii' Keşfedildi

Yeni Bitki Türü \'Dorycnium vuralii\' Keşfedildi
04.06.2025 13:38
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Çankırı'da yeni bitki türü tanıtıldı, korunması için halka bilgi verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin'in keşfettiği yeni bitki türüyle ilgili bölge halkına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Şahin, yaklaşık 3 yıl önce Ankara-Çankırı sınırında bitki örtüsüyle ilgili çalışma yaptığı sırada daha önce görmediği bir türe rastladı.

Bitkiden örnekler toplayan Şahin, Gazi, Aksaray ve Ahi Evran üniversitelerindeki arkadaşlarıyla iletişime geçerek çalışmalar yürüttü.

Bitkinin yeni bir tür olduğunun belirlenmesinin ardından hazırlanan makale, uluslararası Turkish Journal Of Botany isimli dergide yayımlandı.

Şahin, bitkiye hocası ve Türkiye'nin önde gelen bitki bilimcisi Prof. Dr. Mecit Vural'a ithafen, "Dorycnium vuralii" adını verdi.

Korunması amacıyla Şahin tarafından, bitkinin keşfedildiği Elmapınar Mahallesi halkına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mahalle konağında yapılan toplantıda Şahin, bitkinin önemi ve özellikleri hakkında bilgi verdi. Ardından mahalle sakinleriyle bitkinin doğal olarak bulunduğu alan ziyaret edilerek inceleme yapıldı.

Şahin, AA muhabirine, düzenledikleri etkinlikle bölge halkına bilgi verdiklerini, daha sonra bitkiyi yerinde gösterip tanıttıklarını söyledi.

Bitkinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını belirten Şahin, "Bundan sonra vatandaşlar tarafından tespit edilip korunmaya devam edilecek. Böylece gelecek nesillere aktarmış olacağız." dedi.

Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından çok zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Şahin, "Ankara-Çankırı çevresi, zengin yerlerden biri. Halen araştırdığımız bitkiler var. Tanımadığımız bitkileri de halkımıza bu şekilde tanıtarak, göstererek, anlatarak korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Elmapınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Koçak da bitkinin kekiği andırdığını dile getirdi. Koçak, "Temmuz-ağustos aylarında tohumlaştığı, mercimek tanesi gibi tohumu olduğu söyleniyor. Şu an bitkinin sayısı az miktarda, inşallah daha da çoğalır ve üremesi fazlalaşır." diye konuştu.

Hayvanları bitkinin bulunduğu bölgeye yanaştırmayacaklarını anlatan Koçak, dışarıdan gelenleri de uyaracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bilal Şahin, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Bitki Türü 'Dorycnium vuralii' Keşfedildi - Son Dakika

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