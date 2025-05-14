Yeni Destek Dersi: Hedef Temelli Eğitim - Son Dakika
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Yeni Destek Dersi: Hedef Temelli Eğitim

MEB, 12. sınıflara yönelik 'Hedef Temelli Destek Eğitimi' dersi vererek üniversite hazırlığını güçlendiriyor.

14.05.2025 11:18
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 12'nci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklenmesi, kariyer planlamalarına katkı sunulması ve üniversite hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelecek yıldan itibaren "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre MEB, öğrenci ve velilerden gelen talepler üzerine lise son sınıftaki öğrencilerin yükseköğretime hazırlık süreçlerinin daha kapsamlı hale getirmesini sağlamak için gelecek yıldan itibaren hayata geçirilecek yeni bir uygulama başlatacak.

Bu kapsamda uygulamanın yürütülmesi için ortaöğretim kurumlarında uygulanan haftalık ders çizelgelerinde değişiklik yapıldı. Yeni çizelgelere 12'nci sınıf seviyesindeki öğrencilere öğrenme eksikliklerini gidermesi, önceki öğrenmelerini pekiştirmesi ve yükseköğretime hazırlık süreçlerini güçlendirmeleri için "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi dahil edildi.

Okul idareleri tarafından öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak ders haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor

"Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersinin içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi alan dersleri yer alacak.

Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saat ayrılabilecek. Dersin kapsamı ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak.

Ders sayesinde öğrenciler, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaşadıkları tüm öğrenme eksikliklerini giderebilecek ve önceki yıllarda edinilmesi gereken ancak çeşitli nedenlerle kazanılamayan bilgi ve becerilerin sistemli bir şekilde telafi edilmesi sağlanacak.

Ayrıca dersler okul saatleri içinde uygulanarak, öğrencilerin hem öğrenme kayıplarını gidermeleri hem de sınavlara hazırlık süreçlerini okul ortamında ve öğretmenlerinin rehberliğinde yürütebilmeleri sağlanacak.

"Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi ile okul dışı takviye eğitim ihtiyacının en aza indirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

MEBİ, öğrencilerin öğrenme sürecini destekleyecek

Gelecek yıldan itibaren verilmeye başlanacak dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek.

Ders kapsamında öğrencilerin gelişimleri izlenecek ve ??????s?üreç değerlendirme yöntemleriyle öğrencilere geri bildirimler verilerek bireysel destek sağlanacak.

Ayrıca öğretmenler, sınıfta ihtiyaç duymaları halinde dersin içeriklerine yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'den de erişerek öğrencilerin öğrenme sürecini destekleyecek.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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