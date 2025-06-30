Yeni Ferizli Kaymakamı Göreve Başladı

Ferizli Kaymakamlığına atanan Muhammed Kaya görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ferizli Kaymakamı olarak atanan Kaya, ilçedeki kamu görevlileri tarafından kaymakamlık binasında karşılandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ata ve Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Muzaffer Çakır, Kaymakam Kaya'ya çiçek takdim etti.

Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Kaya, ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.