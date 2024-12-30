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Yeni İçki Ücretleri Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, alkol ticaretine yönelik yeni düzenlemeleri 2025 için duyurdu.

30.12.2024 22:00
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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin yeni düzenlemeleri içeren tebliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2025 yılında geçerli olacak düzenlemeyle, içki üreticileri ve dağıtıcıları için hizmet bedelleri, dağıtım yetki belgesi ücretleri ve yenileme ücretleri yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin yeni düzenlemeleri içeren tebliği ile 2025 yılında içki üreticileri ve dağıtıcıları için hizmet bedelleri, dağıtım yetki belgesi ücretleri ve yenileme ücretleri yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, 2025 yılı itibariyle içki türlerine göre belirlenen hizmet bedelleri şu şekilde olacak: Bira için her bin litre başına 101,21 TL, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 168,62 TL, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içkiler ve kokteyller için ise 607,21 TL, distile alkollü içkiler için ise her bin litre başına 1084,29 TL hizmet bedeli ödenecek.

Yeni düzenleme, dağıtım yetki belgesi için de farklı ücretler belirliyor. Buna göre, bira dağıtımı için en az 204 bin 302 TL, aromalı bira dağıtımı için 408 bin 601 TL, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap dağıtımı için ise 20 bin litreye kadar faaliyet hacminde 54 bin 487 TL, 20 bin litre üzeri hacimde ise 136 bin 193 TL ücret alınacak. Yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içkiler ve kokteyller için bu ücret 340 bin 509 TL olarak belirlenirken, distile alkollü içkiler içinse kategori bazında en az 489 bin 305 TL ödenmesi gerekecek.

Kaynak: ANKA

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