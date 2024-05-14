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- Yeni Kaledonya'da Fransa hükümetine karşı protesto: 48 gözaltı

NOUMEA - Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da yerli halkın seçimler üzerindeki etkisini azaltacak yasa tasarısı protesto edildi. Çıkan olaylarda 50 güvenlik gücü yaralandı, 48 kişi gözaltına alındı, 200 araç kundaklandı.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da sokaklar karıştı. Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak verdi.

Protestoların kısa süre sonra şiddet olaylarına dönüştü. Başkent Noumea ile Dumbea ve Mont-Dore kasabalarında çok sayıda süpermarket yağmalandı, bir polis karakolunun ise kundaklandığı öğrenildi. Yeni Kaledonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, eylemler sırasında 50 işletme ve yaklaşık 200 aracın kundaklandığı ifade edilerek, halka sükunet çağrısı yapıldı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Olaylar nedeniyle Noumea'da bugün saat 18.00'den yarın 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca halka açık toplantılar ve alkol satışı geçici olarak yasaklanırken, okullarda bir sonraki duyuruya kadar eğitime ara verildi, uluslararası havaalanında uçuşlar durduruldu.

Cumhuriyet Yüksek Komiseri Louis Le Franc yaptığı açıklamada, jandarmalara yüksek kalibreli silahlar ve av tüfekleri ile ateş açıldığını belirterek olaylarda, 50 polis ve jandarmanın yaralandığını, 48 kişinin ise gözaltına alındığını söyledi.

Yerel halkın seçimlere etkisi azalacak

Oy verme sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa tasarısına göre 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları eyalet seçimlerinde oy kullanabilecek. Fransız hükümeti, mevcut düzenleme nedeniyle her 5 kişiden birinin oy kullanmamasını "saçma" olarak nitelendirirken, halk seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni seçim yasasının önerilmesinin "demokrasiye inananlar için ahlaki bir görev" olduğunu, ancak daha kapsayıcı bir siyasi anlaşmaya varma girişimlerine engel olmaması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanlığı da Emmanuel Macron'un bölge halkının temsilcilerini barışçıl bir çözüme varmak için görüşmelerde bulunmak üzere Paris'e davet edeceğini duyurdu.

Fransa, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması çerçevesinde yaklaşık 300 bin nüfuslu Pasifik adasına kademeli olarak daha fazla siyasi yetki vermeyi kabul etmişti. Anlaşmanın ardından Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığı için 3 referandum düzenlenmiş ve hepsinden hayır oyu çıkmıştı.