Yeni Kaledonya'da Tarihi Anlaşma

Fransa'nın Bougival kentinde Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları ile Paris hükümeti yanlıları, Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Bougival'da, Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğine ilişkin 13 sayfalık anlaşma üzerinde mutabakata varıldı.

Fransa bünyesinde özel bir yapıyla Yeni Kaledonya devleti kurulmasını öngören anlaşma, Ada'nın bağımsızlığını savunanlar ile Paris hükümeti yanlıları tarafından imzalandı.

Fransız basınının "tarihi" olarak nitelendirdiği anlaşmaya göre, Yeni Kaledonya vatandaşlığı oluşturulacak, bu vatandaşlığa sahip olanlar ise aynı zamanda Fransız vatandaşı kabul edilecek.

Yeni Kaledonya'da bu yıl seçim düzenlenmeyecek ve gelecek yıl belediye seçimlerine ise Ada'da doğan veya 15 yıl aralıksız burada ikamet edenler katılabilecek.

Ada'nın nikel kaynağının değerlendirilmesi için stratejik bir plan oluşturulacak ve Yeni Kaledonyalıların referandum aracılığıyla bu anlaşma konusunda fikri alınacak.

Uluslararası kamuoyu, Fransa bünyesindeki Yeni Kaledonya devletini tanıyabilecek.