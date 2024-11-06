Yeni Kaledonya'daki Seçimler Ertelendi - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'daki Seçimler Ertelendi

Fransız Parlamentosu, Yeni Kaledonya'daki bölgesel seçimlerin ertelenmesine dair tasarıyı onayladı.

06.11.2024 20:46
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bölgesel seçimlerin ertelenmesini amaçlayan yasa tasarısı, Fransız Parlamentosu tarafından nihai olarak kabul edildi.

Fransız Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'te Yeni Kaledonya'daki seçimlerin ertelenmesini talep eden yasa tasarısı görüşüldü. Oylamada tasarı 297 "evet" oyuyla kabul edildi.

Parlamentonun üst kanadı olan Senatoda 23 Ekim'de kabul edilen tasarı, bugün Meclis'teki oylamanın ardından Parlamento tarafından nihai olarak onaylanmış oldu.

Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan Meclis ve Senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.

Tasarı, Yeni Kaledonya'da 15 Aralık'ta yapılması planlanan Kongre ve bölgesel meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerin ertelenmesini kapsıyor.

Tasarı kapsamında adadaki seçimlerin 30 Kasım 2025'e kadar düzenlenmesi amaçlanıyor.

Tartışmalı anayasal reform

Adanın yerli halkı Kanaklar, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimini 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı buluyor.

Bu anayasal reform girişimiyle hükümet, en az 10 yıldır adada yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmayı hedefliyor.

Reforma karşı çıkan ada halkı, Paris hükümetinin Noumea Anlaşması'na sadık kalması talebiyle mayıstan bu yana gösteriler düzenliyor.

Paris hükümeti, aylar boyunca ada halkına yönelik kısıtlayıcı önlemler aldı ve yaklaşık 4 aydır Yeni Kaledonya'da gece sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Binlerce ilave Fransız güvenlik gücünün sevk edildiği adada 13 Mayıs'tan bu yana çıkan olaylarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Merkez sağcı Fransa Başbakanı Michel Barnier, 1 Ekim'de Ulusal Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Yeni Kaledonya'daki bölgesel seçimlerin ertelendiğini açıklamıştı.

Barnier, adada seçmen sayısını artırmaya yönelik tartışmalı anayasal reformun nihai onay için parlamentonun iki kanadının bir araya toplandığı Kongreye sunulmayacağını duyurmuştu.

Yeni Kaledonya, 1998'de Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmış ve anlaşmada yerli halkın kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkı, 1998'den önce adada ikamet eden kişiler ve onların çocuklarıyla sınırlandırılmıştı.

Kaynak: AA

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