Yeni Komando Havanı Envantere Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Komando Havanı Envantere Giriyor

Yeni Komando Havanı Envantere Giriyor

Türk savunma sanayisi, piyade birliklerine yakın ateş desteği sağlayacak Komando Havanı'nı üretti.

16.09.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk savunma sanayisi bünyesinde, piyade birliklerine yakın mesafe ateş desteği sağlamak üzere geliştirilen yeni "Komando Havanı" envantere girmek için gün sayıyor.

Uçak bombaları, ağır silah ve mühimmatı üretim projeleri ile muharebe araçları için parça ve alt sistemlerin üretimi alanlarında sorumluluklar üslenen ASSAN Group Savunma, ilk kez tümüyle kendisine ait bir ürünü güvenlik güçlerinin envanterine kazandırma aşamasına geldi.

Mobilitesi yüksek komando birliklerinin sayısının artırılması ve bu birliklerin donatılması sürecinde 60 milimetre Komando Havanı silahlarına ihtiyaç oldu. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ASSAN Group Savunma görevlendirildi.

Tasarım ve geliştirme süreçlerinin sonunda tedarik ve son kullanıcı makamlarla birlikte yaklaşık 20 zorlu testten geçirilen havanlar, malzemenin analiz ve zorlanmasından yaklaşık 400 mühimmatla çok farklı koşullarda yapılan atışlara kadar bir dizi sınavı başarıyla tamamladı. Komando havanlarının farklı iklim şartlarının da oluşturulduğu bu testlerin sonunda kalifikasyonu ve ilk seri üretimleri gerçekleştirildi. Kısaltılmış son bir test sürecinin ardından ilk seri üretim komando havanları kısa süre içinde güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

2000 metreye kadar atış imkanı

Komando Havanı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dünyanın diğer ordularında kullanılan üst açı yoluyla atış yapabilen bir silah. Komando Havanı, terörle mücadele, konvansiyonel ve müşterek harekatlarda yakın mesafe ateş desteği sağlamak için kullanılıyor.

Komando birliklerindeki diğer silahlar görerek atış yapmaya imkan veren doğrudan atış yapan silahlar iken bunlarla genellikle 500-800 metreye kadar etkinlik sağlanıyor. 60 milimetrelik Komando Havanı ile üs bölgeleri ya da intikallerde sağlanacak temaslarda mühimmatın cinsine göre 1500-1800-2000 metreye kadar saldırıyı bertaraf etmek, inisiyatifi ele geçirmeye yönelik baskın atışlar yapmak mümkün oluyor.

Havanda çabuk atış imkanı sağlanması için mühimmatın farklı barut haklarının oluşturulmasına yönelik gece ve gündüz kullanılabilen bir nişangah yer alıyor. Silah, tehlike beklenen yöne doğru destek ayaklarıyla mevzilendirilebiliyor. Terazisi de oturduktan sonra riskli bölgeden bir taciz atışı olduğunda başka bir ayara gerek kalmadan bölge hızla ateş altına alınabiliyor.

Tahrip atış mühimmatı yanında havanla aydınlatma, sis ya da eğitim mühimmatları da kullanılabiliyor.

ASSAN Group Savunma'nın çözümü, havanda kullandığı destek ayakları, çok çabuk kullanılabilir nişangah ve namlu ağzındaki doğru atış yapma düzeneği ile benzer ürünlerden farklılaşıyor.

Mehmetçik nerede, havan orada

Komanda timinde bir adet bulunan bu silahla, yakın ağır silah desteği sağlanabiliyor.

Komando Havanı ile ASSAN Group Savunma'nın kalifiye edilmiş ilk ürünü muharebe ve operasyon sahasına çıkacak. Havanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleriyle yurt içinde ve dışında görev yapacak.

Özel namlu çeliğinden kullanılan malzeme ile 6 binin üzerinde atış yapılabilen havan, bu sayede uzun servis ömrüne ulaşıyor. Kullanım sırasında ihtiyaç duyulan ya da duyulabilecek tüm ekipmanlar da havanla birlikte teslim ediliyor.

60 milimetrelik havanda elde edilen bilgi birikimi ve teknolojik kazanımla 81, 82, 120 milimetre havanların ve top sistemlerinin üretimi mümkün olacak. Daha üst kalibre havanlar için kalifikasyon çalışmalarını sürdüren ASSAN Group Savunma, aynı zamanda bu silah sistemlerinin mühimmatlarını üretebilecek kabiliyete sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Komando, Güncel, Piyade, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Komando Havanı Envantere Giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Komando Havanı Envantere Giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement