Yeni Orta Devlet Hastanesi Hizmete Girdi

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Yapımı tamamlanan Orta Devlet Hastanesi hasta kabülüne başladı.

İlçede 2022 yılında temeli atılan 10 yatak kapasiteli yeni Orta Devlet Hastanesi, taşınma işlemlerinin ardından hizmet vermeye başladı.

Hastane bünyesinde 1 dahiliye uzmanı, 2 aile hekimi uzmanı ve 1 diş doktoru görev yapacak.

Yeni Orta Devlet Hastanesi ile modern sağlık hizmetleri ve bölge halkına daha kaliteli, erişilebilir sağlık hizmetinin sunulması amaçlanıyor.