Yeni Orta Devlet Hastanesi Hizmete Girdi

Yapımı tamamlanan Orta Devlet Hastanesi hasta kabülüne başladı.
İlçede 2022 yılında temeli atılan 10 yatak kapasiteli yeni Orta Devlet Hastanesi, taşınma işlemlerinin ardından hizmet vermeye başladı.
Hastane bünyesinde 1 dahiliye uzmanı, 2 aile hekimi uzmanı ve 1 diş doktoru görev yapacak.
Yeni Orta Devlet Hastanesi ile modern sağlık hizmetleri ve bölge halkına daha kaliteli, erişilebilir sağlık hizmetinin sunulması amaçlanıyor.
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