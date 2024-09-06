Yeni Orta Vadeli Programa göre sosyal güvenlik mevzuatı değişecek - Son Dakika
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Yeni Orta Vadeli Programa göre sosyal güvenlik mevzuatı değişecek

2025-2027 yıllarına ilişkin olarak hazırlanan Yeni Orta Vadeli Programa göre, sosyal güvenlik mevzuatı iş gücü piyasası koşullarına ve yeni çalışma biçimlerine uyumlu hale getirilecek. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı ve tahsilatı ile yeni çalışma modellerine uyum artırılacak. Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek ve farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik uygulamalar geliştirilecek. İş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak ve yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasalarına etkileri analiz edilerek uyum programları hayata geçirilecek. Ayrıca, Otomatik Katılım Sistemi ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek, Bireysel Emeklilik Sistemi yeniden tasarlanacak ve istihdam teşvikleri etkinlikleri artırılacak. Sağlık hizmetlerinde ise finansal sürdürülebilirlik sağlanacak, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılacak ve sağlık market uygulaması genişletilecek.

06.09.2024 12:21
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Yeni Orta Vadeli Programa (OVP) göre, sosyal güvenlik mevzuatı değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

AA muhabirinin, 2025-2027 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı ve tahsilatı ile yeni çalışma biçimlerine uyum artırılacak.

Kişilerin sosyal güvenlik sisteminde daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirecek.

Sosyal güvenlik sisteminin fiili ve yasal kapsamının genişletilmesi ve kapsamda yer almayan grupların sisteme girişlerinin sağlanması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik uygulamalar geliştirilecek.

Öngörülen takvime göre 2025 yılının 2. çeyreğinde sosyal güvenlik mevzuatı değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

İş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerindeki gelişmeler doğrultusunda 2025'in 1. çeyreğinde iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek.

İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hayata geçirilecek.

2025'in 2. çeyreğinde Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak

Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek. İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, veri analizi yoluyla geri ödeme kriterleri incelenecek, değer bazlı geri ödeme yöntemleri yaygınlaştırılacak ve yurt dışından temin edilen ilaçlar gibi hızlı artış gösteren gruplarda harcamaların etkinleştirilmesi sağlanacak.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık sistemi içerisindeki etkinliği artırılacak ve hizmet basamakları arasındaki entegrasyon güçlendirilecek.

Sağlık ürün ve hizmetlerinde talep kontrolü ve hizmet basamakları arasındaki entegrasyon güçlendirilerek hizmet basamaklarının uygun kullanımı sağlanacak.

Sağlık Market Uygulamasının kapsamı genişletilerek ilaç ve medikal malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecek. Akılcı ilaç kullanımı teşvik edilerek ilaç ve tedavi harcamaları rasyonelleştirilecek.

Sağlık hizmetlerinin geri ödemesinde hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunun bilişim sistemleri güçlendirilecek, kurumlar arası veri paylaşımı artırılacak, uzun dönemli mali sürdürülebilirliğe ilişkin göstergelerin düzenli izlenmesi sağlanacak.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Güncel, OVP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Orta Vadeli Programa göre sosyal güvenlik mevzuatı değişecek - Son Dakika

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