Yeni Tereyağı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Tereyağı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Yeni Tereyağı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Tarım Bakanlığı, tereyağı etiketlemesine yönelik yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı.

04.04.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, tereyağı ve sadeyağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özellikleri belirlendi.

Buna göre, çeşnili tereyağı, sadeyağ, süt yağı, tereyağı ve yayık tereyağı ürünlerinde kullanılan süt ve yoğurt ilgili yönetmeliklere uygun olacak.

Söz konusu ürünlerin kendine has tat, koku, görünüm ve yapıda olması, "peroksidaz testine" negatif reaksiyon vermesi gerekecek.

Ürünlerin üretiminde teknoloji gereği tipik tat ve aromanın sağlanması amacıyla "starter kültür" kullanılabilecek.

Tereyağında ağırlıkça en fazla yüzde 2 tuz bulunacak. Tuzdan gelen kuru madde miktarı, süt yağsız kuru madde miktarından ayrı değerlendirilecek.

Tuz ilave edilmeyen tereyağı, ağırlıkça en az yüzde 82 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve en fazla yüzde 16 su, tuz ilave edilen ve/veya çeşnili tereyağı ise ağırlıkça en az yüzde 80 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve en fazla yüzde 16 su içerebilecek.

Çeşnili tereyağında taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi kullanılamayacak. Sadeyağa ve çeşni maddesi bulunmayan tereyağına aroma verici katılamayacak.

Tebliğ kapsamındaki tereyağı çeşitlerine manda sütü ve yoğurt aromaları gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri eklenemeyecek.

Etikette hayvan görseli kullanılmayacak

Söz konusu ürünlerin etiketinde gıda adının, temel görüş alanında da yer alması zorunlu olacak.

Tuz ilave edilmemiş tereyağında "tuz ilave edilmemiştir" ifadesinin etikette belirtilmesi, tuz ilave edilmiş tereyağının içerdiği tuz oranı, etiketin içindekiler bölümünde ağırlıkça yüzde olarak belirtilmesi, ayrıca "tuzlu" ya da "tuz ilave edilmiştir" ifadesinin etiketin temel görüş alanında belirtilmesi gerekecek.

Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi ve miktarı da gıda adıyla temel görüş alanında yer alacak.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde tek bir hayvan türüne ait sütün veya kremanın kullanılması durumunda hayvan türünün adı etikette belirtilecek. Farklı hayvan türlerine ait sütlerin veya kremaların karıştırılarak kullanılması durumunda, sütün elde edildiği türlerin adları, gıdanın adının yanında, "inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden/kremalarından üretilmiştir" gibi ifadelerle bildirilecek. Ancak bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyecek. Ürün algısı oluşturacak tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak.

Tüketicinin korunması amaçlandı

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre tebliğ, tereyağına ilişkin ilave etiketleme kuralları belirlenerek tüketicilerin korunması ve haksız rekabet ile taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla güncellendi.

Önceki mevzuatta yer alan "yarım yağlı tereyağı", "dörtte üç yağlı tereyağı" ve "%...." süt yağı esaslı sürülebilir ürünler, tereyağının ülke için önemli bir geleneksel ürün olması, günlük diyette yaygın tüketilmesi sebebiyle yağ oranı ile ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı olmasının engellenmesi, taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla tebliğden çıkarılırken, yeni tebliğle üretimleri de engellenmiş oldu.

Ayrıca tebliğde atıf yapılan diğer mevzuatların isim ve tarihleri güncellendi, ürün isminin temel görüş alanında yazılması zorunlu hale getirildi, tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda "bu tereyağı veya sadeyağ" algısı oluşturacak tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görseller kullanılması yasaklandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Tereyağı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
09:49 Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
15:53 Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
15:52 Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
15:45 Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
15:23 Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 11:13:20. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Tereyağı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement