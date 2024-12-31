Yeni Yılda Barış Temennisi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yılın, ülkeye, millete, başta Filistinli ve Suriyeliler olmak üzere mazlum milletler ile tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini diledi.

Bakan Yerlikaya, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın 623 bin personeliyle gece-gündüz, yaz-kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatan'ımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl, ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin."