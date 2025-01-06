Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu
KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.
Karabük'ün yüksek kesimlerin hafta sonunda kar yağışı etkisini gösterdi. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip olan Yenice ormanları kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kızılkaya mevkiinde orman işçileri traktörle karın keyfini çıkartırken, bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu.
Son Dakika › Güncel › Yenice'de Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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