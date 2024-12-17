Yenice\'de Kumar Oynayanlara Ceza

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Karabük'ün Yenice ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kıraathanede yapılan kontrolde iş yeri sahibiyle 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Poker kağıtları ile masada bulunan toplam 2 bin 400 lira muhafaza altına alındı.

İşletme hakkında faaliyetten men işlemleri başlatıldı.