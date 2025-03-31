Yeniden Refah, Bayram Ziyaretini Eleştirdi - Son Dakika
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Yeniden Refah, Bayram Ziyaretini Eleştirdi

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Yeniden Refah Partisi, AK Parti ve MHP'nin bayram ziyaretini doğru bulmadığını açıkladı.

31.03.2025 13:26
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HABER: Mehmet OFLAZ - KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - AK Parti ve MHP heyetleri, bu bayramda Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmedi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, "Özellikle siyasi partiler arasında gerçekleştirilen bayramlaşmanın, güncel gelişmeler bahane edilerek ve fındık kabuğunu doldurmayacak gerekçelerle bayramlaşmama konusunu doğru bulmuyoruz. Bizim hiçbir partiye bu konuda bir adımımız, yaklaşımımız olmamıştır. Bunu doğru bulmuyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, MKYK üyesi Abdulhamit Adak, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci, Kadın Kolları Sivil Toplum Kuruluşu ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayşegül Kapukaya, Gençlik Kolları Genel Sekreter Yardımcısı Mertcan Olgun, Genel Sekreterlik Yürütme Kurulu üyeleri Ahmet Cin, Murat Karabacak, Ankara İl Başkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Okay Akarçay'tan oluşan Yeniden Refah Partisi heyeti, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

AK Parti ve MHP heyetleri, Yeniden Refah'ı ziyaret etmedi...

AK Parti ve MHP heyetleri, bu bayramda Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Geçmiş bayramlara kadar karşılıklı ziyaretlerde bulunuyorduk" dedi.

Osmanağaoğlu, AK Parti'nin bayramlaşma programının bayram arefesine bir gün kalana kadar netleşmediğini öne sürerek, "Daha sonra basın danışmanlığımız, AK Parti'nin bayram programını açıkladığını ancak Yeniden Refah Partisi'nin bu programa dahil edilmediğini bildirdi. Bunun üzerine biz de beklettiğimiz programdan AK Parti'yi çıkararak diğer partilerle birlikte onayladık. Bayramlaşma sürecimiz bu şekilde devam etti" dedi.

"Fındık kabuğunu doldurmayacak gerekçelerle bayramlaşmama konusunu doğru bulmuyoruz"

"Bayramlaşma, geleneksel ve önemli bir değerdir" diyen Osmanağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle siyasi partiler arasında gerçekleştirilen bayramlaşmanın, güncel gelişmeler bahane edilerek ve fındık kabuğunu doldurmayacak gerekçelerle bayramlaşmama konusunu doğru bulmuyoruz. Bizim hiçbir partiye bu konuda bir adımımız, yaklaşımımız olmamıştır. Bunu doğru bulmuyoruz. Siyasi partiler mutlaka birbirleriyle görüşmeli, her platformda tartışmalıdır. Ülkemizin meseleleri söz konusu olduğunda, diğer tüm konuların teferruat olduğunu düşünüyor ve bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu durumu doğru bulmadığımızı zaten kendilerine de ilettik. Ancak, nihayetinde bu onların kararıdır ve biz bu tutumu yanlış bulduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, hiçbir partiye karşı benzer bir tavır sergilemeyeceğimizi belirtmek isteriz. Ancak, gelecek bayramlarda bu yanlışlarını düzeltmeleri halinde, yine bayram programlarımızda yer verebileceğimizi ifade etmek isterim."

"Bayramlar, güzellikleri ve hoşgörüyü pekiştiren özel günlerdir"

Osmanağaoğlu, "Bayramlar, güzellikleri ve hoşgörüyü pekiştiren özel günlerdir. Milletimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, ülkemizin yaşadığı olumsuzluklardan bir an önce kurtulmasını ve daha müreffeh, daha huzurlu, daha refah bir yaşamı hak ettiğini düşünüyoruz. İnşallah, Yeniden Refah Partisi iktidarında bunların hepsini Allah'ın izniyle gerçekleştireceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah, Bayram Ziyaretini Eleştirdi - Son Dakika

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